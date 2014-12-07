العراق.. مقتل العشرات من "داعش" في غارات التحالف

أفادت مصادر أمنية من وزارة الدفاع العراقية أن طيران التحالف قتل 27 عنصراً من تنظيم "داعش" ودمر رتلاً لهم مكوناً من 7 سيارات رباعية الدفع محملة بأسلحة مختلفة.

وقالت المصادر ذاتها لقناة "العربية" إن الرتل المباد، كان متوجهاً من الشرقاط شمال محافظة صلاح الدين إلى مناطق الكيارة جنوبي محافظة نينوى.

وكانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت، الجمعة، أن قوات التحالف نفذت 14 غارة جوية في العراق منذ الأربعاء استهدفت معظمها مناطق منتجة للنفط يسيطر عليها التنظيم المتطرف في شمال البلاد.

وقال الجيش الأميركي إن أربع غارات جوية قرب مدينة القائم العراقية دمرت نقاط تفتيش وعربات مدرعة ومخابئ وتحصينات ووحدة تكتيكية. واستهدفت الغارات الأخرى أهدافا لـ"داعش" قرب كركوك وسامراء وتلعفر والفلوجة.

وأوضحت القيادة المركزية أن غارتين جويتين قرب الموصل دمرتا 11 مخبأ وتسع قطع أسلحة ثقيلة وعربة واستهدفتا وحدتين للتنظيم.

