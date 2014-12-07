مقتل وإصابة 7 بانفجار معمل لتصنيع العبوات الناسفة

اعلنت وزارة الداخلية العراقية؛ ليلة أمس السبت؛ عن مقتل أحد الارهابيين جرّاء انفجار عبوة ناسفة كان يحاول تصنيعها شرقي العاصمة بغداد، كما اصيب ستة اخرون كانوا معه.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة؛ ان ارهابيا قتل خلال تصنيعه عبوة ناسفة داخل مشتل زراعي قرب محطة وقود المهندسين في منطقة شارع فلسطين شرقي العاصمة بغداد، مؤكّدا "انه وبعد الكشف الموقعي لمكان الانفجار من قبل الجهد الهندسي تبين ان المشتل عبارة عن معمل لتصنيع العبوات الناسفة".



واضاف العميد سعد معن؛ عثرنا بداخل المشتل على خزانين سعة كل واحد منهما 20 لترا يحتويان على مادة السيفورC 4 شديدة الانفجار ومواد متفجرة أخرى.



يشار إلى أن شدة التفجيرات ارتفعت في الآونة الأخيرة في العاصمة بغداد، فيما يرى مراقبون أن تلك التفجيرات تأتي في إطار محاولة الجماعات الإرهابية لنقل المعارك إلى بغداد لتشتيت جهود القوات الأمنية العراقية، كما ارتفعت شدة العثور على الجثث الملقاة على قارعة الطرق في محاولات خبيثة لجر الشعب العراقي إلى الاقتتال وإعادته إلى ما جرى في عامي 2006 و2007 من اقتتال طائفي.

