الحكومة العراقية وإقليم كردستان يستعدان لمعركة نينوى

تقوم الحكومة العراقية وإقليم كردستان العراق بتجهيز وتدريب القوات المشتركة والمتطوعين لمعركة نينوى.

وقالت مصادر لـ"العربية" إن آلاف المتطوعين تلقوا تدريبات مكثفة على مختلف الأسلحة لمقاتلة المتطرفين وطردهم من المحافظة. وتوزعت التدريبات على معسكرات شمال وجنوب العراق، إضافة إلى بغداد.

ويمثل المتطوعون أطياف الشعب العراقي من الأيزيديين والشبك والتركمان والمسيحيين مع قوات الحشد الشعبية القادمة من وسط وجنوب البلاد مع مشاركة رجال الشرطة والجيش من المحافظة، كما بدأوا بشن الهجمات على المناطق القريبة من حدود المحافظة لاستعادة بلدات سهل نينوى ذات الغالبية المسيحية.

وبينما تنتظر فرقتان قتاليتان أمر التحرك لبدء المعركة التي يرى المراقبون أنها ستكون بداية العام المقبل، تقوم القوات المشتركة بتطويق جنوب وغرب الموصل لقطع طريق الإمدادات عن المتطرفين مع قصف طائرات التحالف على تجمعاتهم في المحافظة.