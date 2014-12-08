جنرال أميركي: التحالف الدولي يرسل 1500 عنصر للعراق

أعلن الجنرال الأميركي جيمس تيري، اليوم الاثنين، أن أعضاء التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" مستعدون لنشر حوالي 1500 عنصر في العراق لمساعدة بغداد على محاربة المتطرفين.

وتعهد أعضاء التحالف، الذين اجتمعوا الأسبوع الماضي في المنطقة، بإرسال حوالي 1500 عنصر لتدريب القوات العراقية ومساعدتها، إلى جانب المستشارين العسكريين الأميركيين المتواجدين في العراق، كما أعلن هذا المسؤول الكبير في التحالف في الكويت. ولم يحدد الجنرال الأميركي الدول التي سترسل عناصر أمن.

ومن جهة أخرى، أشاد بإعلان الحلفاء رغبتهم بإرسال مدربين ومستشارين خلال الاجتماع الذي عقد في 2 و3 ديسمبر الحالي وإن كانت تفاصيل هذه المساهمة لا تزال قيد البحث.

وقال الجنرال: "لا نزال نعمل على ذلك، وأريد أن أعطيهم الوقت للتشاور مع عواصمهم وتحديد سبل" المساهمة. لكنه أشار إلى أن "القسم الأكبر" من العناصر سيكلف تدريب القوات العراقية على "بناء قدرات شراكة".

وهناك حاليا حوالي 1500 عنصر أميركي في العراق لضمان أمن السفارة الأميركية وتقديم الاستشارات للجيش العراقي وقوات البيشمركة. وقد وافق الرئيس الأميركي باراك أوباما على نشر 1500 عنصر إضافي لتعزيز جهود التدريب والاستشارات.

وفي سياق آخر، أوضح الجنرال تيري أن معظم عمله يتركز على تنسيق جهود التحالف الدولي في مواجهة تنظيم "داعش". وأكد أيضا أن القوات الأمنية العراقية تسجل تحسناً مستمرا لكنها لا تزال غير قادرة على شن هجمات واسعة النطاق.