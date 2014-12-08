فيديو.. اعترافات لعصابات الخطف والابتزاز في بغداد

عرضت قيادة عمليات بغداد في مؤتمر صحافي لها ببغداد تسجيلا يظهر مجموعة من العصابات التي اتخذت من الخطف والابتزاز المالي وسيلة للكسب غير المشروع.

وأشار قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير الشمري إلى تمكن "القوات الأمنية وخلال مدة قياسية من إلقاء القبض على عدد كبير من عصابات الخطف والتسلب"، مؤكدا أن "ما عرض من اعترافات هو جزء أولي، على أن تعرض بقية الاعترافات حال اكتمال التحقيق مع المجرمين".

ودعا المواطنين المتضررين من تلك الأعمال الإجرامية إلى مراجعة الجهات المختصة لتثبيت الحق الشخصي.

وسبق أن طالب رئيس الوزراء حيدر العبادي بتشكيل خلية في قيادة عمليات بغداد لمكافحة حالات الخطف بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى لتخصيص قاض للتحقيق في هذه الجرائم، معتبراً هذه الجرائم أنها أخطر من الإرهاب نفسه.