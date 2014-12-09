أميركا تتحدث عن "تقدم ثابت" في الحرب على داعش

تحدث وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل اليوم الثلاثاء عن "تقدم ثابت" في تصدي القوات المسلحة العراقية لتنظيم "داعش" بدعم من التحالف الدولي.

وقال هيغل بعد اجتماعات مع مسؤولين عراقيين كبار في بغداد "مناقشاتنا اليوم تركزت على الجهود لإضعاف وتدمير تنظيم داعش (...) ونلاحظ تقدما ثابتا في تحقيق هذا الهدف".

ووصل هيغل إلى بغداد الثلاثاء في زيارة مفاجئة فيما زادت الولايات المتحدة وحلفاؤها دورهم في القتال ضد تنظيم داعش وتخطط لتوسيع تدريب القوات العراقية.

وشكلت واشنطن تحالفا مؤلفا من عدد من الدول الغربية والعربية وشنت أكثر من ألف غارة جوية ضد تنظيم داعش منذ الثامن من أغسطس بعد أن سيطر التنظيم على مناطق واسعة من العراق وسوريا وأعلن "الخلافة" الإسلامية.

وتعتزم الولايات المتحدة مضاعفة عدد جنودها الذين يساعدون القوات الحكومية العراقية بحيث يصل الى 3100 جندي، وصرح القائد الأميركي للجهود الحربية الاثنين الماضي بأن التحالف سيرسل كذلك نحو 1500 عنصرا أمنيا.