العبادي يتعهد بمكافحة الفساد.. ولو كلفه الأمر حياته

اعتبر رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، أمس الاثنين، أن الفساد تهديد يضاهي الإرهاب، واعداً بمكافحة هذه الآفة ولو كلفه الأمر حياته.

وكان العبادي تسلم السلطة في سبتمبر الماضي، بعد تقدم تنظيم "داعش" في مناطق واسعة من شمال العراق. وتعهد بمكافحة الفساد الذي استشرى في عهد سلفه نوري المالكي.

وقال العبادي، أمس الاثنين خلال زيارة له إلى كربلاء، جنوب بغداد: "لقد بدأنا بالحيتان الكبيرة في مكافحة المفسدين وأوجه رسالة تحذيرية إلى كل من يأخذ راتبا دون وجه حق".

وأكد أنه سيمضي قدما في حملته هذه "حتى ولو كلفني الأمر حياتي.. لأن الفساد لا يقل خطورة عن الإرهاب".

وكان العبادي قد أكد في نهاية نوفمبر الماضي عزمه على تكثيف مكافحة الإرهاب، كاشفا أن البلاد تدفع رواتب نحو 50 ألف جندي هم غير موجودين. كما أقصى العديد من الضباط الكبار من مناصبهم.

ومن جهته، اعتبر المالكي أن ما قاله العبادي عن وجود 50 ألف جندي وهمي يقبضون رواتب "غير صحيح مطلقا".

وقال المالكي، أمس الاثنين، في إشارة واضحة الى العبادي من دون أن يسميه: "كنا نتمنى على مصدر المعلومة الدقة والتحري قبل إطلاقها حتى لا يسبب إرباكا يستغله من يريد الإساءة للدولة وأجهزتها الأمنية والمدنية".