العراق يطلب من واشنطن مزيداً من الغارات والأسلحة

طلب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، من وزير الدفاع الأميركي، تشاك هيغل، اليوم الثلاثاء، أن تشن طائرات التحالف مزيدا من الغارات الجوية، فضلا عن إمداد الجيش العراقي بمزيد من الأسلحة لمقاومة تنظيم داعش.

وقال العبادي لهيغل في مستهل محادثاتهما في العاصمة العراقية: "قواتنا تحرز تقدما كبيرا جدا على الأرض، لكنها بحاجة إلى مزيد من القوة الجوية والأسلحة الثقيلة".

ويكشف طلب العبادي الخلاف بين بغداد وواشنطن حول استراتيجية الحرب ضد تنظيم داعش، اذ يفضل الاميركيون شن حملة جوية محدودة حتى تصبح القوات العراقية قادرة على الاحتفاظ بالاراضي وتنظيم هجمات كبيرة ضد التنظيم المتشدد.



وأوضح عبادي لهيغل ان تنظيم داعش "بدأ يتراجع في الوقت الحالي" وقدراته قد اضعفت.



ووصل هيغل الى بغداد الثلاثاء في زيارة مفاجئة فيما زادت الولايات المتحدة وحلفاؤها دورهم في القتال ضد تنظيم داعش وتخطط لتوسيع تدريب القوات العراقية.



وشكلت واشنطن تحالفا مؤلفا من عدد من الدول الغربية والعربية وشنت اكثر من الف غارة جوية ضد تنظيم داعش منذ الثامن من أغسطس بعد ان سيطر التنظيم على مناطق واسعة من العراق وسوريا واعلن "الخلافة" الاسلامية.



وتعتزم الولايات المتحدة مضاعفة عدد جنودها الذين يساعدون القوات الحكومية العراقية بحيث يصل الى 3100 جندي، وصرح القائد الاميركي للجهود الحربية الاثنين الماضي بأن التحالف سيرسل كذلك نحو 1500 عنصرا امنيا.