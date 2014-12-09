العراق.. خلافات حول إدارة مناطق سنية تحررت من "داعش"

أعلنت عشائر الأنبار النفير لقتال المتطرفين، مجددة المطالب بضرورة تزويدها بالسلاح اللازم لطرد المتطرفين من مناطقها، هذا وبرزت خلافات بين الميليشيات الشيعية والقوات الكردية في إدارة المناطق السنية التي يتم تحريرها من المتطرفين.

وفي رد على قصف الطيران العراقي لمواقع تنظيم داعش في ناحية المعتصم، والذي أودى بحياة 15 من عناصره، قام التنظيم المتطرف بتفجير مبنى المجلس البلدي لناحية المعتصم على بعد 40 كلم جنوب تكريت، إضافة إلى تفجير ستة منازل تعود لمنتسبين أمنيين بنفس المنطقة.

وفي قضاء هيت بمحافظة الأنبار، كشف مصدر أمني عن قيام المتطرفين بتلغيم مداخل القضاء، واستخدام الدوائر الحكومية مقار ومراكز يتحصن داخلها بعدما سيطر على بعض المناطق بقضاء هيت.

وفيما تسعى قوات الأمن إلى استعادة قضاء هيت بدا الصراع في بلدة جلولاء يطفو على السطح بين البيشمركة الكردية وميليشيات شيعية تعرف بلواء الخراساني على مناطق في المدينة التي تعاونا معا في طرد مسلحي التنظيم المتطرف منها.

وحذر لواء الخرساني الأكراد مرارا من مغبة دخول مناطق نفوذهم في جلولاء، رغم اتفاق الشهر الماضي على انسحاب الميليشيات الشيعية بمجرد أن ينتهي الهجوم، وأن يسلموا السيطرة للأكراد الذين يؤكدون أن المنطقة الواقعة على بعد نحو 150 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من بغداد تتبع لهم، وأن العشائر العربية تم توطينها دون حق في السبعينيات.

وعقد الأكراد اجتماعات مع قادة عشائر سنة للتعاون في جلولاء، بيد أنها لم تسفر عن جديد، ولم يعد السكان العرب بعد الهجوم خشية الانتقام.

وفي الموصل، أفاد مراسلنا نقلا عن مصادر محلية بأن التنظيم المتطرف نفذ حكم الإعدام بواليها السابق في الموصل "معمر توحله" بعد أن عزله التنظيم في وقت سابق بتهمة الخيانة العظمى.