وزير الدفاع الأميركي يقوم بزيارة مفاجئة لبغداد

وصل وزير الدفاع الأميركي المستقيل تشاك هيغل صباح اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة غير معلنة.

وهي الزيارة الأخيرة للعراق التي يقوم بها الوزير قبل تنحيه من منصبه بعد استقالته الشهر الماضي.

وتنفذ قوات التحالف الدولي ضربات جوية ضد تنظيم "داعش" الذي يسيطر على مساحات في كل من العراق وسوريا. وتوجه الوزير الأميركي إلى بغداد قادما من الكويت، وقبلها أفغانستان، التي زارها الأحد الماضي، لم تكن مدرجة أيضا في جدول زياراته.

وقال هيغل الأحد الماضي للجنود الأميركيين في أفغانستان إن مهمتهم لم تنته بعد مع انتقالهم من الدور القتالي الى تدريب القوات الأفغانية.

وفي قاعدة بالقرب من مدينة جلال أباد شرق افغانستان، أكد هيغل أنه من المهم للولايات المتحدة وحلفائها ضمان عدم انهيار التقدم الذي تحقق بالعمل الجاد مع تقليص عديد القوات الأميركية إلى نحو 12500 جندي.

ومدد الرئيس الأميركي باراك أوباما مؤخرا قرار تمديد بقاء قوات بلاده في أفغانستان لمدة عام.



