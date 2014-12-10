بالصور.. داعش يلقي رجلا من مبنى ويرجمه حتى الموت

أقدم عناصر من تنظيم داعش على إلقاء رجل من أعلى مبنى ثم قاموا برجمه بالحجارة حتى الموت، بناء على "حكم" صدر في حقه لأنه "فعل فعلة قوم لوط"، بحسب ما جاء في صور وتعليقات نشرتها مواقع على الإنترنت تنشر أخبار التنظيمات المتطرفة.

وجاء في البيان الذي رافق الصور "حكمت المحكمة الإسلامية في ولاية الفرات (جزء من العراق وجزء من سوريا) على رجل فعل فعلة قوم لوط بالرمي من أعلى مكان في المدينة، ثم يتبع بالحجارة حتى الموت".

ويظهر في الصور عشرة رجال على الأقل باللباس العسكري معظمهم ملثمون ومسلحون برشاشات وهم يتلون الحكم، ثم في صورة أخرى يتجمعون على سطح مبنى، بينما رجل يسقط أرضا تحتهم إلى جانب طريق. ولم يحدد البيان تاريخ تنفيذ العملية.

يذكر أنه في نوفمبر الماضي، رجم التنظيم المتطرف رجلين حتى الموت بالتهمة نفسها.

من جهة أخرى، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء أن التنظيم المتطرف أعدم رجلا وفصل رأسه عن جسده بتهمة "سب الذات الإلهية" في مدينة الرقة (شمال).



وتفيد التقارير بشكل منتظم عن عمليات إعدام يتفنن تنظيم داعش بتنفيذها بأساليب وحشية وبتهم مختلفة بينها الزنى واللواط والقتال ضد داعش و"الكفر" وغيرها.