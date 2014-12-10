شرطة الأنبار تصد هجوما جديدا لداعش على مركز الرمادي

أعلنت قيادة شرطة الأنبار أنها صدّت هجوماً لقوات داعش على المجمع الحكومي الواقع وسط مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار.

وقال قائد الشرطة في تصريح صحفي، إن الدواعش هاجموا اليوم الأربعاء، المجمع الحكومي ومن 4 محاور، مضيفا أن قوات الشرطة والجيش والرد السريع وبمساندة من رجال العشائر؛ تمكنوا من صدّ الهجوم وكبدوا الإرهابيين خسائر في الأرواح والمعدات.

وأشار اللواء الركن كاظم الفهداوي إلى "أن هناك 15 جثة من المهاجمين ما زالت موجودة في المواقع التي هاجم منها التنظيم".

وفي اتصال هاتفي مع الكاتب عبد القادر الجميلي والذي سبق له الترشيح للانتخابات البرلمانية الأخيرة عن المحافظة؛ حدّد الجميلي المحاور الأربعة والتي غالبا ما ترد في البيانات من دون ذكر اسمها؛ وهي محور يمين المجمع الحكومي والذي يسمى تقاطع السينما القديمة والمحور الثاني هو الشارع العام الذي يقع عليه المجمع؛ والثالث تقاطع الزيوت ويقع على اليسار باتجاه طريق الرمادي القديم؛ اما المحور الرابع فهو المنطقة المفتوحة الواقعة جنوب مركز مدينة الرمادي.

وأضاف عبد القادر "الاختراقات من جهة تقاطع الزيوت غالبا ما تواجه بمقاومة شرسة لكون العشائر المنتفضة ضد داعش هي من تمسك الأرض في هذا المحور".

وكانت قيادة شرطة الأنبار قد أعلنت قبل يومين أن مواجهات واشتباكات وقعت بين القوات الأمنية وعناصر "داعش" استمرت 5 ساعات، وأسفرت عن مقتل 30 عنصرا داعشيا وتدمير 3 مركبات تحمل أسلحة ثقيلة، فيما أصيب في الاشتباكات 4 من أفراد الشرطة.

وأكد عبد القادر، سيطرة القوات الأمنية على المجمع الحكومي بالكامل.

