مقتل أكثر من 700 كردي في الحرب ضد داعش

قتل 727 عنصراً من القوات الكردية خلال المواجهات ضد تنظيم داعش منذ أن شن هجومه الواسع على العراق في التاسع من يونيو الماضي، وفي مرحلة لاحقة على مدينة عين العرب السورية (كوباني باللغة الكردية)، حسب ما أعلنت وزارة البيشمركة (الدفاع) في إقليم كردستان العراق الشمالي في بيان الأربعاء.

وجاء في البيان "قتل في الهجوم الهمجي الواسع من تنظيم داعش 727، وجرح 3564، وفقد 34 آخرون، بينهم عناصر بيشمركة والأسايش (الأمن) والشرطة والمتطوعون".

وأضاف أن "قوات البيشمركة تمكنت من إبعاد تنظيم داعش عن العديد من مناطق إقليم كردستان، والانتقال من مرحلة الدفاع إلى الهجوم".

وأكد البيان "استمرار وقوف قوات البيشمركة ضد هجمات تنظيم داعش بدلا من العالم".

وسيطر "داعش" على مناطق واسعة من العراق في هجوم كاسح بدأ في التاسع من يونيو بالسيطرة على مدينة الموصل ثاني المدن العراقية.

وتصدت قوات البيشمركة الكردية لتنظيم داعش في مواجهات شملت مناطق واسعة في شمال العراق بعد انسحاب مفاجئ للقوات العراقية.

وتقوم قوات البيشمركة بدور أساسي في الهجوم المضاد على التنظيم الذي تعرض لضربات جوية من جانب الائتلاف الدولي.

ويشن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة حملة ضربات جوية ضد تنظيم داعش، بدأها في الثامن من أغسطس مع اقتراب التنظيم من حدود إقليم كردستان ووسع نطاقها في سبتمبر لتشمل مناطق سيطرته في سوريا المجاورة.