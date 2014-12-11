ألمانيا ترسل 100 جندي لتدريب القوات العراقية

أعلنت برلين اليوم الخميس، إرسال نحو مئة جندي ألماني قريبا إلى شمال العراق للمشاركة في بعثة دولية لتدريب القوات العراقية على محاربة تنظيم داعش.

وعقدت الحكومة الألمانية اتفاقا سياسيا لإرسال "قرابة مئة جندي" إلى العراق في إطار "عملية منسقة مع دول أخرى مثل إيطاليا وهولندا وبعض الدول الإسكندنافية" كما أعلن المتحدثان باسم وزارتي الدفاع والخارجية في مؤتمر صحافي في برلين.

ويتوقع إقرار هذه المهمة رسميا الأسبوع المقبل في اجتماع لمجلس الوزراء ثم عرضه للتصويت في البوندستاغ "مجلس النواب" قبل أعياد الميلاد.

وكان الجنرال الأميركي جيمس تيري أعلن الاثنين أن دولا أعضاء في الائتلاف الدولي ضد داعش الذي يضم نحو 60 دولة على استعداد لنشر نحو 1500 رجل في العراق لتعزيز محاربة التنظيم المتطرف.

لكنه لم يحدد هذه الدول المشاركة في هذه التعزيزات مشيرا فقط إلى أنها سترسل إلى العراق لتدريب ومساعدة القوات العراقية.

وألمانيا، التي لا تشارك في الضربات الجوية في العراق، شاركت بالفعل في عمليات تسليم أسلحة إلى المقاتلين الأكراد في شمال البلاد كما قامت بتدريب بعضهم على استخدام هذه الأسلحة في ألمانيا والعراق.