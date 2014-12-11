قذائف الهاون تطال سامراء وتحذير من كارثة بيئية

أعلنت قيادة عمليات سامراء الأربعاء أنها وبالتنسيق مع طيران الجيش العراقي، تمكّنت من تدمير منزل كبير يتخذه داعش وكرا لعناصره. وقال بيان لوزارة الدفاع العراقية إن العملية أسفرت عن مقتل 30 إرهابيا وتدمير ثلاث عجلات تحمل رشاشات أحادية.

وكانت الأخبار الواردة من مدينة سامراء (تبعد125 كيلومتر شمال العاصمة بغداد) تفيد بأنها تعرضت الأربعاء إلى قصف عنيف بقذائف المورتر طال بيوت المدنيين في حي المعمل وسط المدينة، مثلما أصيب "معمل الأدوية" الذي كان من المعامل التي تضاهي بإنتاجها ونوعيتها الأدوية العربية والآسيوية بأضرار مادية فقط.

إلى ذلك، حذّر مصدر أمني من أن وصول القذائف الى مخزون المعمل من المواد الكحولية والكيميائية سيتسبب بكارثة بيئية.

