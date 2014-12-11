"الناتو" يدرس طلبا من العراق لمساعدته في بناء جيشه

أعلن الحلف الأطلسي "الناتو" اليوم الخميس أنه يدرس طلب العراق الحصول على المساعدة في بناء جيشه وسط القتال الذي تخوضه بغداد ضد تنظيم داعش المتشدد.

وصرح الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ في مؤتمر "الناتو وأمن الخليج" للشركاء الإقليميين الذي يعقد في قطر الخميس أن العراق طلب الآن دعم الناتو في بناء قدراته الدفاعية.

وأضاف أن تنظيم داعش "يشكل تهديدا خطيرا على الشعبين العراقي والسوري والمنطقة بشكل أوسع وجميع دولنا" ، وحقق التنظيم المتطرف مكاسب واسعة هذا العام حيث استولى على مناطق شاسعة من العراق.

وتمكنت الحكومة العراقية الجديدة التي تشكلت بضغط من الولايات المتحدة، من وقف تقدم التنظيم بدعم من التحالف الذي تقوده واشنطن، إلا أنها طلبت مرارا الحصول على مزيد من المساعدة في مواجهة التنظيم.

وقال ستولتنبرغ "كلما زاد تعاوننا كلما زادت درجة أماننا"، مشيرا إلى ضرورة حماية الخطوط البحرية الحيوية وإمدادات الطاقة والبنى التحتية الحساسة.

وأضاف أن الناتو يمكن أن يوفر "خبراته الواسعة ويقدم الدعم والاستشارة والمساعدة للدول لبناء دفاعها الوطني وقدراتها الأمنية".

وتابع أن "الحلفاء سيراجعون الآن هذا الطلب بالتنسيق الوثيق مع السلطات العراقية ومع التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية" .