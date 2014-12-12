العراق.. "داعش" يسيطر على 15 قرية في الأنبار

قال الشيخ نعيم الكعود، أحد شيوخ عشائر الأنبار، إن تنظيم "داعش" المتطرف سيطر على 15 قرية في الأنبار كان مقاتلو العشائر قد حرروها سابقاً.

يأتي ذلك فيما نقل مراسل قناة "العربية" عن مصادر في عشيرة البونمر أن مسلحي "داعش" أسروا 35 شاباً من مقاتلي العشيرة بعد معارك في منطقة المحبوبية قرب هيت غرب المحافظة، واقتادونهم إلى ساحة الإعدامات وسط هيت.

يذكر أن "داعش" كان قد أعدم العشرات من أبناء هذه العشيرة التي تقاتل التنظيم منذ أشهر.

أما في محافظة صلاح الدين، فقد أعلنت اللجنة الأمنية للمحافظة، أن قوات الأمن العراقية تمكنت من السيطرة على قضاء بيجي شمال تكريت بشكل كامل بعد اشتباكات مع المتطرفين.

هذا.. وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، في مؤتمر "الناتو وأمن الخليج" أن العراق طلب دعم الناتو في بناء قدراته الدفاعية، مضيفاً أن المتطرفين يهددون الشعبين العراقي والسوري وجميع دول العالم.

وأشار إلى أن الحلف يمكنه تقديم الخبرات والاستشارة للدول في بناء دفاعها الوطني وقدراتها الأمنية، وأنه سيتم مراجعة طلب العراق بالتنسيق مع حكومته والتحالف الدولي.