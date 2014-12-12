قتيل في سقوط قذائف هاون على غرب كربلاء

قتل شخص وأصيب أربعة بجروح في سقوط قذائف هاون بعيد منتصف ليل الخميس-الجمعة على غرب مدينة كربلاء المقدسة في جنوب العراق، التي يزورها ملايين الشيعة لإحياء ذكرى أربعين الإمام الحسين التي تصادف غداً السبت، بحسب مصادر أمنية وطبية.

وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة لوكالة "فرانس برس": "قتل شخص وجرح أربعة آخرون في سقوط تسعة قذائف هاون قرابة الساعة 21:30 في المنطقة الغربية من مدينة كربلاء".

وبحسب المصدر، فقد سقطت القذائف في منطقة سوق البصرة على بعد نحو سبعة كلم من مركز مدينة كربلاء، حيث مرقد الإمام الحسين وأخيه الإمام العباس.

وأوضح الضابط أن الضحايا من سكان المنطقة، وليسوا من الزوار الشيعة، الذين يتدفقون إلى كربلاء لإحياء ذكرى الأربعين. وأكد مصدر طبي في كربلاء حصيلة الضحايا.

وتشهد كربلاء تدفق حشود كبيرة من الزوار لإحياء الذكرى السبت التي تأتي بعد أشهر من سيطرة تنظيم "داعش" على مناطق واسعة في العراق إثر هجوم كاسح شنه في يونيو الماضي، وتوعد بمواصلة "الزحف" نحو بغداد وكربلاء.