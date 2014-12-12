مجلس الأنبار يطالب بإرسال طيران "عاجل وفوري" للرمادي

طالب مجلس محافظة الأنبار، اليوم الجمعة، القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بإرسال طيران بشكل "عاجل وفوري" إلى ناحية الوفاء جنوب مدينة الرمادي بعد محاصرتها من قبل عناصر تنظيم "داعش".

وقال رئيس المجلس صباح كرحوت إن "مجلس محافظة الأنبار يطالب القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بإرسال طيران فوري وعاجل إلى ناحية الوفاء جنوب مدينة الرمادي التي يحاصرها تنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف كرحوت أن "الناحية تعيش وضعاً صعباً للغاية وهناك مواجهات واشتباكات بين القوات الأمنية بمساندة مقاتلي العشائر لصد هجوم التنظيم على الناحية".

يذكر أن المواجهات بين الإرهابيين والقوات الأمنية التي تساندها العشائر قد دخلت مرحلة حرجة، خصوصاً بعد أن حقق عناصر "داعش" بعض المكاسب على الأرض أمس الخميس.