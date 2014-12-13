الحكومة العراقية تأمر بتسليح عشائر الأنبار

أمر وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي، اليوم السبت، بتسليح لواء أحمد صداك فوراً للمشاركة في القتال ضد "داعش" في محافظة الأنبار.

وقال قائد شرطة المحافظة، اللواء الركن كاظم الفهداوي، إن "مقاتلي اللواء يبلغ عددهم أكثر من ثلاثة آلاف مقاتل"، مشيراً إلى أنهم "متواجدون في قاعدة الحبانية العسكرية (30 كلم شرق الرمادي)".

وعلى صعيد متصل، أكد رئيس مجلس المحافظة، صباح كرحوت، أنه اتصل هاتفياً برئيس مجلس النواب سليم الجبوري وبمكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، وأبلغهما بـ"خطورة" الوضع في الأنبار، مضيفاً أن "الحكومة وعدت بإرسال تعزيزات عسكرية عاجلة وتكثيف طيران التحالف الدولي والعراقي لقصف مواقع "داعش"، فضلاً عن توفير السلاح للقوات الأمنية والعشائر في الأنبار بأسرع وقت".

ويأتي هذا التحرك بعد أن تمكن التنظيم، خلال اليومين الماضيين، من استعادة بلدات عدة في المحافظة، سبق أن خسرتها في مواجهات سابقة.