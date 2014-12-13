العراق.. صلاح الدين تعلن عودة عشرات الأسر النازحة

قالت وزارة الدفاع العراقية، السبت، إن قيادة عمليات صلاح الدين والقطعات الملحقة بها المقابلة لجامع الفتاح في قضاء بيجي نفذت عملية تمشيط للمنطقة بالكامل تمهيداً لعودة النازحين ولتأمين سلامتهم.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي في الإنترنت، تم العثور على ١٦ عبوة ناسفة قامت القوات الأمنية بتفكيكها، كذلك تم إبطال مفعول 5 دور مفخخة كانت معدة للتفجير.



من جانبه، أعلن محافظ صلاح الدين رائد ابراهيم الجبوري عن عودة عشرات الأسر النازحة من مناطق الجمهورية والقرغول والبوحصة جنوبي شرق قضاء الدجيل بعد تحرير مناطقهم من عصابات "داعش" الإرهابية.

وأشار إلى أن "الفضل يعود للدور البطولي لأبناء العشائر والحشد الشعبي والقوات الأمنية في قاطع الدجيل من خلال تحقيق الانتصارات تلو الانتصارات على الدواعش".

وسبق للجبوري أن أكد أن القوات الأمنية قد استعادت زمام الأمور والسيطرة على ناحيتي المعتصم جنوبي شرقي سامراء ومكيشيفة الواقعة شمالي المدينة.

ويذكر أن آلاف الأسر نزحت من منازلها بالمناطق الشمالية والغربية نحو إقليم كردستان العراق والمحافظات الجنوبية، خوفاً من بطش عصابات "داعش" الإرهابية.

