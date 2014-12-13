رئيس العراق: بدء العد العكسي لتحرير الموصل

بدأت طائرات التحالف بشن غارات على مواقع المتطرفين في منطقة بعشيقة شمال الموصل، حسب ما أفادت مصادر أمنية لـ"العربية"، لافتة إلى أن الهجوم نتج عنه تدمير 3 مواقع للإرهابيين.

وفي هذا الإطار، قال الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، إن عقارب الساعة بدأت تتحرك لتحرير الموصل.

وكانت طائرات التحالف قد استهدفت 16 موقعاً لـ"داعش" في منطقة بعشيقة شمال الموصل في الخامس من الشهر الحالي، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى من التنظيم. كما أعلنت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين مقتل 150 عنصراً من "داعش"، وتدمير 6 سيارات تابعة لهم في محيط جامعة تكريت.