العراق.. "داعش" يقتل 19 شرطياً غرب الرمادي

قال مسؤولون إن مقاتلي تنظيم "داعش" اقتحموا بلدة الوفاء في محافظة الأنبار، اليوم السبت، وقتلوا 19 شرطيا على الأقل، وحاصروا آخرين داخل مقرهم، في أحدث هجوم بالمنطقة التي يسيطر التنظيم على مساحات كبيرة من أراضيها.

وسيطر تنظيم "داعش"على بلدة الوفاء على بعد 45 كيلومترا غربي الرمادي عاصمة المحافظة اليوم، بعد أن بدأ هجومه في وقت مبكر أمس الجمعة.

وبالسيطرة على بلدة الوفاء، يصبح تنظيم "داعش" مسيطرا على ثلاث بلدات رئيسية إلى الغرب من الرمادي منها هيت وكبيسة. ويخوض التنظيم معركة ضد القوات الحكومية منذ شهور للسيطرة على الرمادي نفسها.

وسقطت بلدة الوفاء في هجوم مباغت يظهر مجددا الصعوبات التي تواجهها الحكومة العراقية لتسليح العشائر السنية التي تقاتل "داعش" في غرب العراق.

وقال حسين كسار، رئيس بلدية الوفاء، إن قوات الشرطة تقاتل مسلحي تنظيم "داعش" منذ يوم الجمعة، لكن نقص الذخيرة أجبرها على التقهقر فخسرت البلدة، مضيفاً أنه يشعر بالإحباط لأن البلدة لم تتلق أي دعم لمواجهة المقاتلين.

وقال رئيس البلدية وضابط بالشرطة إن القوات المدعومة بعدد من مقاتلي العشائر السنية حاولت منع المتشددين من عبور الحاجز الرملي المحيط بالبلدة، لكنها اضطرت للانسحاب حين فتحت خلايا نائمة من داخل البلدة النار.

واضطرت قوات الشرطة ومقاتلو العشائر الموالون للحكومة للانسحاب إلى مركز للشرطة قريب من البلدة.

وقال رئيس البلدية، الذي كان مع قوات الشرطة التي انسحبت من الوفاء، إن تنظيم "داعش" استطاع محاصرتهم اليوم داخل مقر الشرطة. وأضاف أنه إذا لم يتم إرسال قوات حكومية لمساعدتهم فإنهم سيبادون.

كما أكد مسؤولون محليون ورجال عشائر أن متشددين من تنظيم "داعش" أعدموا 21 على الأقل من مقاتلي العشائر السنية في غرب الأنبار بعد أن خطفوهم قرب بلدة البغدادي يوم الأربعاء الماضي.

ويحاصر التنظيم بلدة البغدادي، وهي إلى الغرب من الرمادي منذ أكتوبر الماضي.

وحملت جميع الجثث آثار أعيرة نارية في الرأس والصدر، وألقيت في بستان قرب بلدة كبيسة التي يسيطر عليها تنظيم "داعش".