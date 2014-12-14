العبادي: واشنطن تسلم العراق أول طائرة F16

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن الجانب الأميركي سيسلم العراق أول طائرة (F16) الشهر الحالي.

وقال المتحدث الإعلامي باسم المكتب سعد الحديثي "إنه جرى التأكيد خلال زيارة وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل إلى بغداد مؤخراً، على ضرورة الإسراع بتجهيز القوات الأمنية بالأسلحة والمعدات بالقدر الذي يمكنها من تحقيق تقدم وضرورة تسريع وتيرة الدعم".

وأضاف الحديثي؛ أن الجانب الأميركي وعد بأنه سيكون هناك دعم مفتوح.

كان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية الأدميرال جون كيرب؛ قد ذكر في مؤتمر صحافي أن وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل بحث مع الحكومة العراقية خلال زيارته الأخيرة، سبل التصدي لعصابات داعش، مضيفاً: أن الولايات المتحدة الأميركية سرّعت من عملية إمداد القوات العراقية.

وأشار إلى أن الإمدادات التي أرسلتها الولايات المتحدة الشهر الماضي شملت أكثر من 300 صواريخ (هل فاير) وآلاف الأسلحة الصغيرة والذخيرة، مبيناً أن هناك حالياً تحركات لسد احتياجاتهم الإضافية.