العراق.. إلقاء القبض على مساعد "والي ديالى" في بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد أن قوة من الفوج الثاني في اللواء السادس شرطة اتحادية تمكّنت من إلقاء القبض على مساعد ما يسمى بـ"والي ديالى" في عصابات "داعش" الإرهابية في منطقة الغزالية الواقعة غرب العاصمة بغداد، من دون أن تذكر اسمه.

وقالت القيادة في بيان أصدرته في ساعة متأخرة من يوم السبت إنها ضبطت بحوزة "مساعد الوالي" أجهزة تخزين (فلاشات ورامات) تضم خطباً ومحاضرات تحريضية طائفية وعمليات إرهابية مصورة.

وأشارت عمليات بغداد أيضاً إلى أن قوة من الفوج الثالث في "اللواء 25" وبناء على معلومات استخبارية استطاعت ضبط "مضافة" للإرهابيين في منطقة حي الشهداء شارع الطاقة وعثرت بداخلها على سبعة بدلات عسكرية وقداحات تفجير وعبوة ناسفة.



وبحسب البيان الذي وزع على الوكالات الإخبارية، فإن القوات الأمنية ضبطت مخبأين اثنين للدواعش ضما عدداً من الأسلحة والمواد التي تدخل في تصنيع العبوات الناسفة في منطقتي حي البساتين وحي الفرات في أطراف بغداد، فيما تمكنت قوة أخرى من إبطال مفعول 10 عبوات ناسفة.

