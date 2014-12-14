العراق .. مجلس الأنبار يبحث له عن محافظ جديد

صوت مجلس محافظة الانبار، السبت، على إعفاء المحافظ أحمد خلف الدليمي من منصبه وإحالته إلى التقاعد.

وأفاد منشور على الصفحة الرسمية لرئيس المجلس صباح كرحوت أن "أعضاء مجلس محافظة الأنبار صوتوا بالأغلبية المطلقة خلال جلسة طارئة عقدت السبت، على إعفاء محافظ الأنبار أحمد الدليمي من منصبه وإحالته إلى التقاعد".

وأضاف أن "المجلس فتح باب الترشيح أمام أبناء المحافظة لتولي منصب المحافظ".

وفي سياق متصل، قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس في بيان صدر ليل السبت إن "مجلس محافظة الأنبار قرر ترشيح ثلاثة من أعضائه لتولي منصب المحافظ، وهم صهيب الراوي والمهندس الاستشاري أركان خلف الطرموز وجاسم الحلبوسي".

وأضاف المكتب أن "محافظ الأنبار السابق أحمد خلف الدليمي تم إعفاؤه من منصبه بسبب وضعه الصحي وعجزه عن إدارة شؤون المحافظة"، لافتاً إلى أن "جلسة اختيار المحافظ الجديد ستعقد يوم الثلاثاء المقبل".



وكان محافظ الأنبار، أحمد خلف الدليمي، أصيب بجروح بالغة إثر سقوط قذيفة هاون بالقرب منه خلال إشرافه على هجوم شنته القوات العراقية ضد عناصر تنظيم "داعش" في بلدة بروانة المجاورة لحديثة غرب العراق، نقل على إثرها بطائرة عسكرية الى مستشفيات بغداد قبل أن ينقل للعلاج في الخارج وما زال هناك.

