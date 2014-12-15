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مجلس محافظة الأنبار يعلن شروط الترشح لمنصب المحافظ

المصدر: بغداد- جواد الحطاب
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أعلن مجلس محافظة الانبار؛ اليوم الاحد؛ عن فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ ممن تنطبق عليه الشروط الادارية والقانونية. واشترط المجلس في بيان له على المتقدّم للترشيح ان يكون من أبناء المحافظة حصرا، وخلال فترة التقديم الترشيح التي تبدأ من 13- 12- 2014 ولغاية 18- 12- 2014، وأن يقدّم المرشح اسمه مع السيرة الذاتية على البريد الالكتروني لمجلس محافظة الأنبار.

وكان أعضاء مجلس محافظة الانبار صوتوا بالأغلبية المطلقة خلال جلسة طارئة عقدت يوم السبت، على اعفاء محافظة الانبار احمد الدليمي من منصبه واحالته على التقاعد؛ لأسباب تتعلق بإصابته التي تتطلب منه العلاج خارج العراق.

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