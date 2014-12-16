العبادي: لمست رغبة إماراتية لدعمنا في كافة المجالات

قال حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي إن اللقاءات والاجتماعات مع المسؤولين الإماراتيين كانت إيجابية حيث أبدوا استعدادهم لتقديم كل أنواع الدعم للعراق في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وأشار في جلسة مجلس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء، إلى أن الزيارة التي قام بها للإمارات فتحت آفاق العلاقات بشكل جدي مع دولة الإمارات العربية المتحدة وهو جزء من توجه الحكومة باتجاه تحسين علاقات العراق مع دول العالم عامة ودول المنطقة خاصة والتي تقوم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

ومن جانب آخر؛ قال رافد جبوري المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة حيدر العبادي، إن عبد الله النسور رئيس الوزراء الأردني سيزور العاصمة بغداد يوم الخميس المقبل. برفقة وفد حكومي رفيع، ومن المنتظر أن يشارك النسور في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين بغداد وعمان.