العراق.. الأمن والعشائر يسيطرون على الرمادي بالكامل

أعلنت قيادة شرطة الأنبار، اليوم الثلاثاء، عن سيطرة القوات الأمنية وأبناء العشائر على مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، بشكل كامل داعية الأهالي إلى عدم تصديق الشائعات التي سمتها بالمغرضة.

وقال قائد الشرطة اللواء الركن كاظم محمد الفهداوي في تصريح صحافي: "إننا نوجه رسالة اطمئنان إلى أهالي المحافظة، ونقول لهم إن القوات الأمنية من الشرطة والجيش وبقية القطاعات الأخرى وبمساندة مقاتلي أبناء العشائر تسيطر بشكل كامل على الوضع الأمني في مدينة الرمادي".

ودعا أهالي الأنبار إلى "عدم الاستماع إلى الشائعات المغرضة التي تحاول بث الرعب بين الأهالي بخطورة الوضع الأمني"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية والعشائر يمسكون الأرض في مدينة الرمادي، ولن يسمحوا للإرهابين بالسيطرة عليها".

وكانت شرطة الأنبار قد أفادت صباح هذا اليوم أن "قوة من شرطة الأنبار قتلت انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً حاول تفجير نفسه في قوة أمنية في منطقة السجارية شرق الرمادي".

وأضافت أن "قتل الانتحاري تم من دون وقوع خسائر مادية أو بشرية تذكر".