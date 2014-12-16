ضبط انتحاري في بغداد و24 برميل متفجرات في الفلوجة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الجنائية تمكنت من ضبط 24 برميلاً يحتوي على مواد شديدة الانفجار في منطقة عامرية الفلوجة التي تبعد عن بغداد حوالي 40 كم، بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة بالتنسيق مع مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية.

كما قال الناطق الرسمي باسم قيادة العمليات العميد سعد معن لـ"العربية.نت" إن"قوة من حماية المنشآت ألقت القبض على انتحاري سوري الجنسية بالقرب من حسينية تاجران في منطقة البياع غرب مركز بغداد"، مضيفاً أن "القائد العام للقوات المسلحة أمر بتكريم تلك القوة".

وعلى صعيد متصل، أكدت وزارة الدفاع أن قوة تابعة لقيادة فرقة التدخل السريع وأثناء قيامها بعملية ضمن مسؤولياتها في منطقة الهياكل بالنعيمية وذراع دجلة، تمكّنت من قتل أكثر من 15 إرهابياً أحدهم كان يحمل سلاح قناص، وحرق عجلة تحمل رشاشة أحادية وكدس عتاد كان يستخدم ضد قوات الأمن العراقية.

