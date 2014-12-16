طيران التحالف يغير على المتطرفين شرقي الموصل

أفاد مصدر أمني كردي للعربية بأن طيران التحالف شن غارات مكثفة على مناطق سهل نينوى شرقي الموصل، مستهدفاً جماعات المتطرفين في ثلاث مدن هي الحمدانية وبرطلة وبعشيقة. وأضاف أن الطائرات لا تزال تحلق فوق تلك المناطق.

وكان الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، قد أعلن قبل أيام أن عقارب الساعة بدأت تتحرك لتحرير الموصل.

وكانت طائرات التحالف قد استهدفت 16 موقعاً لـ"داعش" في منطقة بعشيقة شمال الموصل في الخامس من ديسمبر، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى من التنظيم. كما أعلنت مديرية شرطة محافظة صلاح الدين مقتل 150 عنصراً من "داعش"، وتدمير 6 سيارات تابعة لهم في محيط جامعة تكريت.

