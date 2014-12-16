ولي عهد أبوظبي يشيد بجهود حكومة العبادي ضد الارهاب

أجرى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي مباحثات حول عدد من القضايا على رأسها ملف الإرهاب بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشاد ولي عهد أبوظبي بجهود حكومة العبادي في محاربة الجماعات المسلحة مؤكداً أن إحدى الضمانات لنجاح العملية السياسية هي إشراك كل المكونات العراقية في بناء مستقبل البلاد.

وقال المكتب الإعلامي للعبادي، إن زيارة رئيس الحكومة جاءت بناء على دعوة رسمية لإجراء مباحثات حول تطوير علاقات التعاون بين البلدين ومناقشة دعم مشاريع إعادة إعمار المدن العراقية.