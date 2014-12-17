ألمانيا تعتزم إرسال 100 جندي إلى كردستان العراق

وافقت الحكومة الألمانية، الأربعاء، على إرسال نحو 100 من قواتها إلى شمال العراق لتدريب قوات البيشمركة على قتال "داعش".

وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير: أظهرت هذه المجموعة الإرهابية عنفاً غير معقول لكل من عارضها.

وستنضم القوات الألمانية، التي ستتمركز بمحيط أربيل، إلى عدد قليل جداً من القوات التدريبية الأخرى المتواجدة بالفعل في شمال العراق لإعطاء البيشمركة تدريباً أولياً، إضافة إلى توجيهات متخصصة في كيفية إبطال المفرقعات والإسعافات الأولية والتكتيكات.

ويجري البرلمان تصويتاً على هذه المهمة في مطلع 2015 .

ويذكر أن ألمانيا كانت قد أرسلت، في وقت سابق، مساعدة عسكرية بالفعل إلى الأكراد في شمال العراق لكنها لم تشارك في الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد المتطرفين.