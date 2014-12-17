سنجار: مقتل أكثر من 20 طفلاً في 40 يوماً

لا تزال مئات الأسر من الأقلية الإيزيدية محاصرة في جبل سنجار الواقع في محافظة نينوى شمال العراق منذ نحو أربعة أشهر، بعد فرارهم من قضاء سنجار إثر سيطرة "داعش" على معظم أجزائه وارتكابه جرائم قتل وخطف وسبي في حق آلاف الإيزيديين المدنيين.

وقتل أكثر من 20 طفلاً خلال الـ40 يوماً الماضية جراء سوء ظروف المعيشة وسط الجبل، وبرودة الطقس ونفاد الغذاء والماء والأدوية، حسب ما أفادت مصادر لـ"العربية".

وكانت منظمات إنسانية قد حذرت من هذه الكارثة، على الرغم من استمرار نداءات الاستغاثة من تلك الأسر العالقة من أجل توفير المزيد من المروحيات لإجلائهم.

وتتواصل هجمات المتطرفين على مناطق الجبل بعد سيطرتهم في أغسطس الماضي على معظم أجزاء قضاء سنجار غرب الموصل.

وتسعى قوة إيزيدية وكردية لطرد مقاتلي التنظيم المتطرف من تلك المناطق.