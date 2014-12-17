قوات التحالف تقتل والي "داعش" في جبل سنجار بالعراق

قتل أمير ووالي "داعش" في جبل سنجار بالعراق (شنكال بالكردية)، جراء قصف طائرات التحالف لمواقع التنظيم في المنطقة، حسب ما أعلن مسؤول كردي.

وقال مسؤول الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل عصمت رجب، أمس الثلاثاء، إن طائرات التحالف الدولي قصفت مواقع الإرهابيين في سنجار، ونتج عنه مقتل أمير ووالي شنكال المدعو أبو عائشة الحجازي مع اثنين من قياديي التنظيم وعدد آخر من الإرهابيين.

من جانبه قال العضو السابق لمجلس النواب العراقي محما خليل للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكردستاني الخبر إن الإرهابيين مصابون بالإحباط ومعنوياتهم منهارة، لذا أقدموا على تفجير 20 منزلاً في قرية دوكري، مؤكداً رعب الدواعش من احتمال هجوم البيشمركة على المنطقة.

وأضاف خليل أن قوات البيشمركة قد أكملت كل استعداداتها للهجوم على منطقة سنجار وتحريرها من "داعش".