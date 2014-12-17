جولة لـ"العربية" مع البيشمركة بجبهات القتال ضد داعش

بعد أن كان المتطرفون قاب قوسين أو أدنى من دخول مدينة اربيل قبل ستة أشهر، تمكن الأكراد من استعادة معظم أراضي كردستان العراق من تنظيم داعش، لكن الجبهات الأمامية مازالت مشتعلة.

موفدة "العربية" ريما مكتبي جالت مع قوات البيشمركة على جبهة الكوير ومخمور.

ومن على نقطة الكوير، إحدى نقاط المواجهة التي تشهد اشتباكات متقطعة بين البيشمركة وداعش، رافقت "العربية" البيشمركة بهذا الهجوم، وكان الهدف هو عناصر المتطرفين المتمركزين على بعد كيلومترات قليلة.

وتنتشر قوات البيشمركة على التلال المطلة، فيما القرى المحيطة خالية من السكان.

من جانبهم، رسم المتطرفون أسماءهم على الجدران، حفروا الخنادق والفتحات هربا من نيران مقاتلات قوات التحالف، قاتلوا بشراسة، ولغموا المنازل، ولم يبق من أثر داعش غير جثث طمرت، فيما تقاتل البيشمركة بشِيبها وشبابها.

وتتابع موفدة "العربية" جولتها على الجبهات الأمامية، فيما يستمر القتال حيث يفصلها نهر فقط عن مناطق نفوذ داعش، ومن خلفها تلال يتمركز عليها عناصر داعش، ويطلقون في بعض الأحيان النيران باتجاه النقطة التي تتواجد عليها.

هناك أيضا قناصة وقذائف مورتر تطلق وبي كي سي وأنواع أخرى من الأسلحة، وتعتبر هذه المنطقة خالية تماما من السكان والمدنيين.

و"هي لحد ما نقطة خطرة جدا، ويحتاج تنظيم داعش ليسبح عبر النهر كي يصل إلى المناطق التي تسيطر عليها البيشمركة".

وفيما تحاول كاميرا "العربية" تصوير الجسر مفجرا، التقطت عدساتنا قناص داعش، فغادر فريق العمل المكان.

وتنتقل كاميرا "العربية" إلى مخمور، وتعتبر هذة الجبهة مرتاحة بعد سيطرة البيشمركة عليها.

قال علي حسين، قائد في البيشمركة "تشوفون معنويات البيشمركة، معنويات عالية جدا.. إيمان بقضية شعبنا، وإيمان بوطننا، نعرف نحن كشعب كردستان وكبيشمركة على حق، ندافع عن وجودنا وكرامتنا وقيمنا وأرضنا".

وعادت الحياة شبه طبيعية إلى مخمور لكن بحذر بعد سيطرت البيشمركة عليها، فالعرب والأكراد معاً عاشوا أياما سوداء.

ورصدت "العربية" سلاحا لداعش أميركي الصنع، سُرق من الجيش العراقي، وقصف بسلاح مقاتلات جوية أميركية.

وانتهت جولة "العربية" على جبهات القتال بقاعدة الكوير العسكرية.