العراق: أحياء بيجي بالكامل تحت سيطرة القوات الأمنية

أكد قائد عمليات صلاح الدين اللواء الركن عبد الوهاب الساعدي أن القوات الأمنية فرضت سيطرتها بصورة تامة على أحياء بيجي كافة، معتبراً جميع طرق الإمداد بين القطعات الأمنية من قاعدة سبايكر الى القضاء مؤمنة بشكل كامل.

ونفى الساعدي في تصريح صحفي نقله موقع وزارة الداخلية؛ صحة الأنباء التي تتحدث عن محاصرة داعش لمقاتلي العشائر وسط بيجي.



مضيفا أن "قواتنا واجهتها تعرضات بسيطة من قبل مجاميع داعش لكنها تمكنت من معالجة هذه الجيوب"، لافتا إلى أن جميع طرق الإمداد بين القطعات الأمنية من قاعدة سبايكر شمالي تكريت الى قضاء بيجي مؤمنة بشكل كامل.



من جانب آخر أعلنت وزارة الدفاع عن قتل 15 عنصرا من داعش الإرهابي وتدمير عجلة تحمل أحادية جنوبي مدينة الفلوجة.

وقالت الوزارة في بيان لها "إن القوات الأمنية التابعة إلى قيادة فرقة التدخل السريع تمكنت وخلال تنفيذها عملية تعرضية في منطقة الهياكل بالنعيمية وذراع دجلة من قتل 15 إرهابياً أحدهم كان يحمل سلاح قناص، وتدمير عجلة تحمل أحادية وكدس عتاد كان الإرهابيون يستخدمونه في عملياتهم الإرهابية".

