العراق..العبادي يدعو لإسقاط قضايا النشر ضد الصحافيين

وجه حيدر العبادي، رئيس وزراء العراق، بإسقاط جميع الدعاوى المتعلقة بالنشر المقامة من قبل رئاسة الوزراء ضد صحافيين.

وقال بيان صادر عن رئاسة الوزراء العراقية إن توجيه العبادي يأتي من حرصه على حرية التعبير ووقوفه المساند للصحافة باعتبارها السلطة الرابعة.

وأضاف البيان أن العبادي يرغب بأن يشارك الإعلام في بناء الدولة، ويقوّم عمل الحكومة، ويساعد على استقرار العراق والحرص على سيادته.

ودعا البيان وسائل الإعلام والصحافيين إلى التحلي بالكلمة المسؤولة والمساهمة الفاعلة في تصويب العمل باتجاه بناء دولة المؤسسات.

يذكر أن العراق احتل على مدار العقد الماضي المرتبة الأولى كأخطر دولة لممارسة العمل الصحافي، حيث قتل فيه 274 صحافيا عراقيا وأجنبيا منذ الغزو الأميركي عام 2003 حتى 2014، وقيدت جميع عمليات القتل ضد مجهول.