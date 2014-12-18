العراق.. "حرس جمهوري" عابر للطوائف

أنهت قوى سنية وعشائر عراقية مؤتمراً شعبياً في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان بالدعوة لتنسيق الجهود في مواجهة المتطرفين وتشكيل الحرس الوطني. وقد حضر المؤتمر نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، وأعضاء من حكومة وبرلمان إقليم كردستان، إضافة إلى أعضاء البرلمان العراقي عن محافظات بغداد والأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك وديالى. كما حضر ممثلو القنصليات الأميركية والبريطانية والألمانية في إربيل.

وفي سياق المؤتمر شدد النجيفي على دور التحالف الدولي في تدريب العراقيين الذين سيشكلون نواة للحرس الوطني الذي سيمثل الشعب العراقي بكل أطيافه ويحافظ على وحدة البلاد.

