61 غارة على مواقع المتطرفين في العراق

كثف التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة غاراته في العراق، وهاجم بأكثر من ستين غارة جوية مواقع المتطرفين، ومن بين تلك الغارات 45 غارة، شكلت غطاء ودعما جويا للقوات الأرضية العراقية والكردية التي أحرزت تقدما أمس على جبهة سنجار.

وأجبرت الهجمات مسلحي "داعش" على الانسحاب من قضاء مخمور جنوب شرقي الموصل عاصمة محافظة نينوى، والذي شهد أمس انتشارا للمتطرفين بعد معارك ضارية مع قوات البيشمركة الكردية.

وكانت قوات البيشمركة أحرزت تقدما واضحا في مناطق شمال سنجار، واستعادت الطريق البري الذي يربط جبل سنجار بمناطق ربيعة، ما سيؤدي لرفع الحصار عن عشرات العائلات الأزيدية العالقة هناك منذ أشهر.

إلى ذلك، أفاد مصدر في شرطة محافظة نينوى أن آمر شؤون أفواج شرطة الطوارئ في المحافظة نجا من محاولة اغتيال بتفجير بعبوة ناسفة جنوب الموصل، مما أسفر عن أضرار مادية بإحدى سيارات الموكب.

محافظ نينوى بدوره نفي ما تررد عن أن العرب السنة لا يريدون مقاتلة المتطرفين، مشيرا إلى وجود عشرة آلاف متطوع نصفهم انضموا لمعسكرات التدريب استعدادا لاستكمال المعركة ضد التنظيم المتطرف.