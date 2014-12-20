العراق.. طلائع البيشمركة تصل قلب مدينة سنجار

وصلت طلائع البيشمركة إلى وسط قلب مدينة سنجار فيما واصلت تقدمها وبسط سيطرتها على المناطق المحيطة بسنجار، مستندة إلى انتصارها في فك الطوق عن جبل سنجار وتحت غطاء جوي كثيف من مقاتلات التحالف.

من جانبهم اضطر مقاتلو داعش إلى التخلي عن مناطق واسعة متراجعين إلى سنوني شمال جبل سنجار.

أما في الأنبار فأفادت مصادر "العربية" بصد مقاتلات التحالف هجوماً برياً واسعاً استهدف قاعدة البغدادي، التي بدأ المتطرفون حملة عسكرية لإسقاط ناحية البغدادي بمدينة الرمادي غرب العراق، حيث صدت قوات الأمن من الجيش والشرطة وبمساندة مقاتلي العشائر هجمات متعددة أدت إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

من جانبه كثف الطيران الحربي للتحالف الدولي غاراته على نقاط تجمع المتطرفين في البغدادي، واستطاع تدمير عدد من مواقعهم.

فيما تلقت قوات الأمن الهجمات من أربعة محاور وردتها، مانعة سقوط خطوط الدفاع الأولى والسواتر الترابية التي تحمي القاعدة مع وصول المتطرفين إلى مسافة خمسة كيلومترات من أطرافها.

كما قصف المتطرفون مدرج الطائرات بالصواريخ، واستهدفوا نقاطاً في محيط القاعدة أدت إلى تدميرها، كما تزامن الهجوم مع انفجار سيارات مفخخة في محيط القاعدة العسكرية يعتقد أنها استهدفت نقاطاً للجيش.

وسائل إعلام عراقية تناقلت خبراً عن مشاركة قوات برية أميركية في صد هجمات المتطرفين في الأنبار، الأمر الذي نفاه الجيش العراقي مؤكداً تواجد مستشارين أميركيين في قاعدة عين الأسد في ناحية البغدادي.