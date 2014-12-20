العراق.. داعش يهاجم قاعدة تضم عناصر أميركية

صدت القوات العراقية وقوات التحالف هجوماً لعناصر تنظيم داعش وتنظيم خراسان على قاعدة البغدادي العسكرية في إقليم الأنبار. كما تعرضت أيضا بلدة حديثة، التي تقع غرب الرمادي كبرى مدن الأنبار، لهجمات من المسلحين.

وتضم القاعدة المذكورة عددا من المستشارين الأميركيين الذين يتولون مهام الاستشارات والتدريب للجيش العراقي.

ولقيت قيادات من تنظيم داعش، بينهم أجانب، مصرعهم في الهجوم المذكور.

ووجه طيران التحالف ضربات مؤثرة ضد قوات داعش التي حاولت الاستيلاء على القاعدة، ونجح في إيقاع خسائر بها.

وإلى ذلك، وردت أنباء غير مؤكدة عن تحرك للقوات العسكرية الأميركية صوب قاعدة البغدادي للدفاع عنها إذا لزم الأمر.

