العبادي: الكويت قدمت دعماً عسكرياً لمواجهة داعش

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، لدى زيارته الكويت، أن لقاءه مع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، تناول تعزيز العلاقات الإيجابية بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أنه تم استعراض كل الملفات ذات الصلة.

وأضاف العبادي في تصريح للصحافيين عقب لقائه الرئيس الغانم، بقوله "إننا نتطلع إلى تفعيل وتعزيز العلاقات بين البلدين"، مؤكداً حرص البلدين على تجاوز مرحلة النظام البعثي البائد الذي أساء للعلاقات الإيجابية بين الشعبين الشقيقين.

وقال العبادي إن العراق يقف في مواجهة الإرهاب وداعش، مثمناً وقوف الكويت إلى جانب العراق والتحالف الدولي في مواجهة داعش، كما أشار إلى أن دولة الكويت قدمت للعراق مساعدات عسكرية، وهناك مجال لتقديم مساعدات أكثر عمقاً في المجال العسكري لمواجهة داعش.

وأكد أن العراق يحقق تقدماً في مواجهة هذا التنظيم الإرهابي، وأن مقاتلي هذا التنظيم بدأوا بالانسحاب من مواقع عراقية عدة، بينما يعكف على تحرير كل الأراضي العراقية.

وأوضح العبادي أن "آفاق التعاون مع دولة الكويت بلا حدود، وأن نجاح وتطور العراق يحتاج إلى تعاون ودعم دول المنطقة".

وأشاد العبادي بلقائه مع مسؤولي دولة الكويت، خصوصاً قرار الكويت إرجاء دفع التعويضات المستحقة، لاسيما والعراق يواجه عجزا خطيرا بسبب الجهد العسكري المبذول في مواجهة الإرهاب.