أميركا: 85 غارة جوية ضد داعش في أسبوع

شنت قوات التحالف أكثر من 85 غارة جوية في العراق خلال الأسبوع الماضي، ودعمت العديد من تلك الغارات العملية التي فتحت الطريق البري بطول 75 كيلومتراً للوصول إلى جبل سنجار، حسب بيان السفارة الأميركية في بغداد.

وأضاف بيان السفارة الأميركية أن تلك الغارات قطعت خط الإمدادات الرئيسي الذي يستخدمه تنظيم داعش، ما مكن قوات البيشمركة من إيصال 495 طناً من المواد الغذائية، والمأوى والملبس، وكذلك 40,000 لتر من زيت التدفئة للسكان الإيزيديين المتواجدين على جبل سنجار وما حوله.

وذكر البيان أن الغارات سمحت للقوات العراقية بالمناورة واستعادة ما يقرب من 100 كيلومتر مربع من الأرض قرب سنجار، لافتاً إلى أنه بمجرد التأكد من أن الطريق البري الذي فُتح حديثا إلى جبل سنجار يعتبر آمناً للمدنيين، سيتمكّن السكان المتواجدون على جبل سنجار وما حوله من الرحيل إلى سوريا وإلى مناطق أخرى من العراق.

وكانت الضربات الجوية لقوات التحالف لمنطقة ما حول سنجار قد بدأت بأيام قبل العملية، حيث تم تدمير العجلات التي يستخدمها داعش والمباني والمعدات - حسب البيان - وقطعت خطوط الإمداد والاتصالات للإرهابيين وأجبرتهم على الفرار من الأراضي الاستراتيجية.

وقد تم تنسيق الضربات الجوية بشكل وثيق مع الشركاء العراقيين في مركز العمليات المشترك في وزارة الدفاع وكذلك مع قيادة البيشمركة.