أنباء عن مقتل حسن الجبوري قائد "داعش" في الموصل

أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى بالعراق أن العشرات من عناصر تنظيم "داعش" سقطوا بين قتيل وجريح بقصف طيران التحالف في الساحل الأيسر من المحافظة.

وقال مصدر أمني إن "طيران التحالف الدولي قصف مساء أمس (الخميس) بكثافة، منطقة الغابات، ومقر اللواء الخامس، إضافة إلى ثلاثة مواقع في الساحل الأيسر من مدينة الموصل.

وكانت أنباء أفادت أن ضربات التحالف الدولي الجوية أدت إلى مقتل من يعتقد أنه قائد تنظيم "داعش" في الموصل، ويدعى حسن الجبوري، الملقب بـ"أبي تالوت".

ووفقاً للواء واثق الحمداني، مسؤول في الشرطة العراقية، فإن حسن سعيد الجبوري قـتل في قرية قيارا على بعد 18 كيلومتراً جنوب الموصل.