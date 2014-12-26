الجيش العراقي يغرق 4 زوارق محمّلة بالأسلحة لداعش

تمكن الجيش العراقي، بمساعدة العشائر، من إغراق أربعة زوارق محملة بالأسلحة ومتفجرات السيفور، وعلى متنها ما لا يقل عن 14 عنصراً من "داعش"، في إطار إحباطه هجوماً محتملاً للتنظيم المتطرف من جهة نهر الفرات وشرق الرمادي، وفق مراسل "العربية" في العراق.

وكثف طيران التحالف من طلعاته الجوية على مناطق كثيرة في الموصل استهدف من خلالها خمسة مواقع للتنظيم قرب الموصل، مما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى، وخسائر في المعدات والأسلحة.

وكان قائد شرطة الأنبار اللواء كاظم الفهداوي قد أعلن، في وقت سابق، نجاح القوات المشتركة والعشائر في استعادة 14 قرية من المتطرفين في مناطق جزيرة البغدادي غرب الأنبار.

وتشير التطورات الميدانية في العراق نجاح قواتها والعشائر باستعادة القرى المحيطة بناحية يثرب جنوب صلاح الدين، واستعدادها التقدم تجاه المناطق التي يسيطر عليها "داعش" شمال تكريت، ، حسب مصادر عسكرية. كما تحكم القوات الكردية المشتركة السيطرة على شمال ووسط سنجار، وتفرض حصاراً على المتطرفين جنوب المدينة.