"العربية" تنقل الصور الأولى لتحرير الأمن غرب الأنبار

دعا مدير ناحية الوفاء غرب الأنبار حسين كسار جميع العائلات التي نزحت من البلدة جراء العمليات العسكرية إلى العودة إلى منازلها، وذلك بعد إتمام عملية تحريرها وطرد "داعش" منها في معركة استمرت ثلاثة أيام.

وتعد هذه البلدة التي تبعد نحو 40 كيلومتراً غرب الرمادي، من أولى المناطق التي يستعيدها الأمن العراقي في عملية عسكرية خاطفة ثم يدعي أبناءها إلى العودة إلى ديارهم.

ورافقت كاميرا "العربية" قوات الأمن ودخلت إلى ناحية الوفاء لتصور آثار المعارك فيها.

وكان قائد شرطة الأنبار، اللواء كاظم الفهداوي، قال خلال مؤتمر صحافي، الخميس، نجاح القوات المشتركة والعشائر في استعادة 14 قرية من المتطرفين في مناطق جزيرة البغدادي غرب الأنبار.