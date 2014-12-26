تعهد عراقي تركي بالعمل معاً لمحاربة داعش

تعهد العراق وتركيا بالعمل معاً لقتال تنظيم داعش المتطرف في ظل سيطرته على مناطق شاسعة من العراق وسوريا.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي أحمد داود أوغلو أن التنظيم المتطرف يهدد أمن العراق وتركيا والمنطقة بأكملها.

وقال داود أوغلو إن تركيا تدرب بالفعل مقاتلين عراقيين أكراداً من قوات البيشمركة لقتال المتطرفين، مؤكداً استعداد تركيا لتقديم الدعم لمواجهة المتطرفين وحزب العمال الكردستاني الذي يهاجم الأراضي التركية انطلاقاً من العراق.

وقال العبادي "نستطيع أن نهزم هذا التنظيم بتوحيد قوانا، وبدعم من دول المنطقة". وأضاف أنه يتوقع دعماً من تركيا في تبادل المعلومات الاستخباراتية والتدريب العسكري والتسليح.