القوات العراقية تسيطر على مطار الضلوعية بصلاح الدين

سيطر الجيش العراقي على مطار الضلوعية في محافظة صلاح الدين . كما قتل العشرات من عناصر داعش في غارات شنتها قوات التحالف الدولي على منطقة سن الذيب في منطقة البغدادية غربي الأنبار.

واستعادت القوات العراقية ناحية الوفاء غرب الرمادي بمحافظة الأنبار، من أيدي داعش بعد معارك دامت ثلاثة أيام، لكن الفرق الهندسية المتخصصة ما تزال تفكك عبوات ناسفة خلّفها المتطرفون في أنحاء المنطقة.

في حين أحبطت القوات العراقية ورجال العشائر، هجوماً على شرق الرمادي، شنه داعش في ظل دعم جوي كثيف من قوات التحالف الدولي العربي مستهدفا خمسة مواقع للمتطرفين، أبرزها حي الانتصار ومنشأة الكندي، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات منهم.