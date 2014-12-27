"داعش" يدفن "حاكمه" خفية في الموصل

كشفت مصادر من داخل الموصل لقناة "العربية" أن عناصر "داعش" قامت خفية، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة، بدفن ما عُرف بـ"حاكم الموصل بداعش"، حسن سعود عبدالله الجبوري، والملقّب بـ"أبو طالوت"، وذلك في قرية الزاوية في ناحية القيارة جنوب الموصل، حيث مسقط رأسه.

وكانت مصادر أمنية رفيعة كشفت عن مقتل الجبوري بقصف جوي لطيران التحالف ليلة أمس الأول جنوب الموصل.

كما أفادت المصادر ذاتها عن مقتل القيادي بـ"داعش"، أحمد شهاب اللهيبي، الملّقب بـ"أبو سعد"، في نفس الغارة التي قتل فيها الجبوري، ومعه قيادات ميدانية للمتطرفين، من أبرزهم سعود يونس علي.